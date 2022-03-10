أثارت كيم كارداشيان الغضب بين مجموعة من الناس بعدما قدمت نصيحة عمل للنساء خلال مقابلة مؤخرًا مع مجلة فاريتي.

وقالت كارداشيان في المقابلة: "لدي أفضل نصيحة للنساء في الأعمال. انهضن واعملن بكل جهدكن. يبدو أن أحدًا لا يريد العمل هذه الأيام. يجب أن تحيط نفسك بأشخاص يريدون العمل".

تعليق كارداشيان انتشر على الفور. أحدهم علق أن العديد من الأشخاص في الحقيقة يعملون وظيفتين ورغم ذلك "لا يمكنهم تحمل تكاليف العيش في منزلهم أو جزءًا صغيرًا من الرفاهيات التي تتمتع بها".

كما أن بعض المشاهير شاركوا آرائهم، إذ أن الصحفية سوليداد أوبراين كتبت: "أيضًا، أن تكون مولودًا لعائلة ثرية. هذا يساعد حقًا".

بينما غردت الممثلة جميلة جميل: "لقد نشأت في شوارع بفرلي هيلز القاسية لأبوين ناجحين، ولكن في قصر أصغر *بكثير*. كفاح حقيقي".