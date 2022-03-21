كيف تُظهر احترافيتك في العمل حتى إذا كنت تجهل ما عليك القيام به؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– قد تمر أوقات في حياتك المهنية تشعر فيها بالحيرة أو عدم الأمان. فلا أحد يحب أن يبدو أمام رئيسه أو زملائه في العمل غير كفوء أو عديم الخبرة، ولكن يتوقف جزء كبير من التقدم في العمل على تعلم أشياء جديدة وعدم الخوف من طلب المساعدة.

قالت جودي جليكمان، مؤلفة كتاب "Great on the Job" إن الناس يخشون طلب المساعدة لأننا لا نريد أن نبدو أغبياء أو أننا لا نعرف ما الذي نفعله.

لكن الحقيقة هي أنه لا أحد يعرف كل شيء وأفضل القادة لا يخجلون من الحصول على معلومات من الآخرين، حتى أن هناك طرقًا لطلب المساعدة يمكن أن تجعلك تبدو ذكيًا.

لا تشك في قدراتك

قد يكون طلب تولي زمام المبادرة في مشروع جديد أمرًا مخيفًا، وقد تبدأ بالشك في قدراتك.

قالت آنا براي، مديرة تنفيذية ومدربة مهنية في Jody Michael Associates: "غالبًا ما يعرف الناس أكثر مما يعتقدون أنهم يعرفون، لكننا نركز على السلبيات".

"متلازمة المحتال" شائعة في مكان العمل، فهي تنقص من ثقتنا وتجعلنا نشعر بعدم الكفاءة والتشكيك في قدراتنا، على الرغم من نجاحاتنا السابقة.

تقترح براي أن تقوم بإعداد قائمة بجميع الأشياء التي تنجزها بشكل جيد، وفصل الحقائق عن الخوف الذي تشعر به. وفي مرحلة ما، عليك فقط الغوص والبدء في معالجة المشكلة. قالت براي: "أحيانًا تنظر إلى عمق الأشياء وتفكر: لا يمكنني فعل ذلك. ولكن عند الغوص فيها، تدرك أنه يمكنك فعل المزيد والبدء في التألق".

اعترف أنك ما زلت تتعلم وضع خطة عمل

في حال لم يكن لديك فكرة من أين تبدأ في مهمة ما، فالمفتاح يكون بإظهار الحماس.

تقترح جليكمان بأن تخبر رئيسك في العمل أنها تبدو فرصة رائعة، ولكن كن صريحًا أيضًا بأنك لم تفعل شيئًا كهذا من قبل: "الهدف هو إعداد نفسك للنجاح".

قم بعد ذلك بتطوير خطة عمل حول كيفية التعامل مع المشروع، وإنشاء مخطط تفصيلي أو قائمة بالنقاط التي يمكنك الرجوع إليها عند التنفيذ، واطلب التوجيه بشأن ما إذا كنت على المسار الصحيح.

من الجيد أيضًا أن تطلب توصيات من الأشخاص الذين يمكنك التحدث معهم والذين عملوا في مشاريع مماثلة، بدلاً من محاولة اكتشاف كل شيء بنفسك.

اطلب المساعدة عندما تتعثر

إذا كنت تعمل في مشروع ما وفجأة اصطدمت بحاجز لا يمكنك التغلب عليه، فلا تخجل من طلب المساعدة.

يجب تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل عند الاتصال بشخص ما للحصول على المساعدة، ثم اشرح المشكلة والطرق المختلفة التي استخدمتها في محاولة إصلاحها.

وتنصح جليكمان بأنه لا يجب عليك أن تقول: لا أعرف ماذا أفعل، كما يجب أيضًا أن تكون مستعدًا ببعض الأفكار حول كيفية المضي قدمًا.

يمكنك بعد ذلك أن تسأل مديرك عما إذا كان يوافق على هذا النهج أو إذا كان هناك شيء عليك تجاهله.

كن محددًا في طلبك

يسعد معظم الناس بمد يد العون، لكن لا أحد يحب أن يشعر بالاستغلال أو الاستفادة منه، فقد يكون طلب المساعدة الغامض أمرًا مزعجًا.

أعطِ إطارًا زمنيًا للوقت الذي تتطلع فيه لمناقشة الأمر، وإذا كنت تطلب المساعدة من أحد الزملاء، فمن المفيد أيضًا توضيح سبب اختياره تحديدا.

لا تطلب نفس نوع المساعدة

لا حرج في طلب المساعدة. يجب على المديرين والرؤساء تشجيعها وتجسيدها. لكن المشكلة تكمن في طلب نفس النوع من المساعدة بشكل متكرر.

قال مارك سينديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Ladders: "إذا طرحت السؤال نفسه على الشخص نفسه ثلاث مرات، فستواجه مشكلة". تأكد من التعلم من إرشاداتهم وتطبيقها على المشاكل المستقبلية عند ظهورها.

احصل على مزيد من التدريب

إذا وجدت نفسك عالقًا في المشكلة نفسها، فكن استباقيًا في تعزيز مهاراتك.

هناك العديد من البرامج التعليمية والدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت والمجموعات التي تعقد مؤتمرات ودورات تدريبية.