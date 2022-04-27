دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، الآثار الاقتصادية الواردة التي تشهدها المنطقة إثر العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا بعد مرور شهرين على انطلاقها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

حيث قال في حديثه أنه وقبل هذا الحادث الكبير فقد كان هناك بوادر انتعاش في الاقتصاد تشهده المنطقة منذ منتصف العام الماضي والذي كان من المتوقع أن يستمر لهذا العام.

وأضاف بأن هذه الأحداث السياسية كان لها تأثيرات سلبية على اقتصادات العالم وأيضًا على اقتصاد المنطقة.