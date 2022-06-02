أبرز مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" بدبي وممثل البرنامج بدول مجلس التعاون الخليجي، الأثر التي تخلفه الأزمة الأوكرانية على سلاسل توريد القمح الذي يعتبر أحد أهم السلع الأساسية بالمنطقة.

وقال يحيى إن "أهم سلعة تنتجها روسيا وأوكرانية مجتمعتين هي القمح، وهي سلعة مهمة لتوفر الخبز، الذي يستهلك بشكل كبير في المجتمع العربي".

وأكّد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بدبي أن الأزمة الأوكرانية أثر على سلاسل توريد القمح للمنطقة العربية، مشيرًا أيضًا إلى أن بعض العوامل الأخرى زادت كذلك من أسعار هذه السلعة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، ما زاد من كلفة الشحن والتأمين على الشحنات.