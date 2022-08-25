أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على الشرق الأوسط، إذ أن عمالقة الطاقة يحصدون أرباحًا ضخمة، وسط نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10٪ تقريبًا هذا العام.

كما أن الطلب على النفط يقود إلى عودة الترحيب ببعض رجال الشرق الأوسط الأقوياء، لا سيما زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفيعة المستوى إلى المنطقة الشهر المنصرم.

إضافة إلى ذلك، فإن بيئة الأمن الجديدة دفعت الدول إلى إعادة النظر في التحالفات، تزامنًا مع تعاملها مع عدد لا يحصى من المشاكل الداخلية وسط الكبت الناتج عن أزمة الغذاء العالمية والتضخم هناك وفي جميع أنحاء العالم كذلك.

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