دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يظهر "فهداً" يتجول بين السيارات في أحد شوارع مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
الفيديو الذي لا يمكن لـCNN التأكد من تاريخ تصويره، دفع بالعديد من روّاد موقع تويتر الى المطالبة بمحاسبة الشخص الذي يقتنيه، ومنع الجهات المختصة تربية هذا النوع من الحيوانات في مناطق مأهولة بالسكان داخل المدن.
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علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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