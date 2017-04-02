انتشال العبارة سيول بعد 3 سنوات من غرقها ومقتل أكثر من 300 شخص

انتشال العبارة سيول بعد 3 سنوات من غرقها

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آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
كوريا الجنوبيةحوادث بحريةسفن
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غرقت العبارة الكورية الجنوبية سيول قبل ثلاث سنوات وقتل جراء الحادثة 304 أشخاص ممن كانوا على متنها والآن تم نقل حطامها إلى اليابسة.

كوريا الجنوبيةحوادث بحريةسفن