دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت المذيعة وعضو مجلس الشعب في مصر رانيا علواني عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة وفي أكثر من مكان خلال عملها في الرياضة والطب، مشيرة الى أن الادعاء بعدم وجود "تحرش" في مصر غير حقيقي.

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علواني أشارت خلال مشاركتها في تقديم حلقة الثلاثاء من برنامج "آخر النهار"، مع الاعلامي خيرى رمضان، الى أننا أحياناً لا نعلم المعنى الحقيقي للتحرش، والأشياء التي يمكن أن نقبل بها أو لا نقبل بها، متحدثة عن حالات تحرش كارثية تتعرض لها الفتيات في مصر.

وأضافت علواني في حلقة "للكبار فقط" على قناة النهار، تم فيها مناقشة قضايا التحرش والتطرق اليها عبر وسم "أول مرة تحرش كان عمري" أن هذا الواقع تعيشه بنات مصر كل يوم ونتمنى أن يتغير، مشيرة الى أن الصدمة الكبرى عندما يأتى التحرش من أشخاص لا تتوقعهم، كأشخاص كبار تعتقد في البداية أنك تريد أن تتعلم منهم.

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