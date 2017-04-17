دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن سبب ارتداء وشاح على رأسها خلال زيارتها، الأحد، إلى المملكة العربية السعودية يرجع إلى ضرورة احترام ثقافة الدبلوماسية وثقافة الدول الأخرى.

وقال ماتفيينكو: "عندما تأتي لزيارة بلد آخر عليك أن تحترم الثقافة والتقاليد والخصوصيات الدينية لهذا البلد، وهذا شرط لا غنى عنه في الأعراف الدبلوماسية". وأشارت إلى أنها كانت سفيرة مرتين وتعرف جيدا مدى حساسية هذه الأمور. وأضافت أنها "نالت الكثير من كلمات المديح من عدد من النواب النساء في السعودية الذين شكروها على احترامها لتقاليدهم وعاداتهم"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

قد يهمك.. رئيسة الشيوخ الروسي بعد لقائها رئيس مجلس الشورى السعودي: نعتز بعلاقاتنا مع المملكة

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون الثنائي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. كما التقت ماتفيينكو وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس مجلس الشورى السعودي.