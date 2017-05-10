ميسي الإيراني.. نسخة طبق الأصل عن أفضل لاعب في العالم!

ميسي الإيراني.. نسخة طبق الأصل عن أفضل لاعب!

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آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
ليونيل ميسيرياضةرياضة كرة القدمطرائفغرائب
1:23

هذا هو رضا باراستش، النسخة المطابقة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ليونيل ميسي. 

(CNN)— ليونيلميسي هوأحد أفضللاعبي كرةالقدم فيالتاريخ، لكن رضا باراستش، من إيران، يتمتع بذات الشهرة لأنه يشبهه بشكل لا يصدق! 

ليونيل ميسيرياضةرياضة كرة القدمطرائفغرائب