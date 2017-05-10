(CNN)— ليونيلميسي هوأحد أفضللاعبي كرةالقدم فيالتاريخ، لكن رضا باراستش، من إيران، يتمتع بذات الشهرة لأنه يشبهه بشكل لا يصدق!
ميسي الإيراني.. نسخة طبق الأصل عن أفضل لاعب في العالم!
ميسي الإيراني.. نسخة طبق الأصل عن أفضل لاعب!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
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هذا هو رضا باراستش، النسخة المطابقة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، ليونيل ميسي.
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