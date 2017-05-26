هل تصدق أن مبتكر "تحدي دلو الثلج" يعاني الإفلاس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قد تتسألون عن تحدي دلو الثلج "Ice bucket challenge" الذي غزا وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل تعرفون لماذا يقوم الناس في أنحاء العالم بسكب دلو من الثلج على رؤوسهم؟ فالأمر يعود لهذا الرجل الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري