أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قد تتسألون عن تحدي دلو الثلج "Ice bucket challenge" الذي غزا وسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل تعرفون لماذا يقوم الناس في أنحاء العالم بسكب دلو من الثلج على رؤوسهم؟ فالأمر يعود لهذا الرجل الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري
هل تصدق أن مبتكر "تحدي دلو الثلج" يعاني الإفلاس
هل تصدق أن مبتكر تحدي دلو الثلج يعاني الإفلاس
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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ابتكر بيت فراتيز المصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري تحدي دلو الثلج
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