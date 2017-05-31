زعماء دول الشمال يحاكون صورة الملك سلمان والسيسي وترامب.. من يحكم العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في محاكاة لصورة تدشين المركز العالمي لمكافحة التطرف في الرياض، وقف زعماء دول الشمال (نورديك)، يمسكون بكرة، فيما نشرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ، الصورتين، متسائلة: "من يحكم العالم؟".

وأثار لمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لـ"بلورة مضيئة" للكرة الأرضية، خلال مراسم افتتاح مركز "اعتدال"، ضمن فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تعجب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وانتشرت الصورة بشكل واسع وشبه بعضهم ترامب بشخصيات من الكتب المصورة و"الأشرار" في أفلام الخيال العلمي.

وفي صورة مشابهة، تجمع زعماء دول الشمال (نورديك)، التي تضم آيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج، لوضع أياديهم على كرة، خلال مشاركتهم في اجتماعات للدول الخمس في مدينة برغن النرويجية، لبحث ملفات التعاون بينهم والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ.

ونشرت سولبرغ الصورتين، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة: "من يحكم العالم؟ الرياض في مواجهة برغن. لا أعلم ما الذي يفكر فيه هؤلاء في الصورة العليا. في الصورة السفلية، يوجد رؤساء وزراء دول نورديك الخمس يمسكون كرة ترمز لأهداف التنمية المستدامة. نأمل أن تكون خارطة للمستقبل".