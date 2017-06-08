لماذا اتجهت عارضة الأزياء هذه إلى إعادة بناء المدارس؟

لماذا اتجهت هذه العارضة لإعادة بناء المدارس؟

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آخر تحديث الخميس, 08 يونيو/حزيران 2017; 11:21 (GMT +0400).
أزياءالمساعدات الإنسانيةحوادثكوارث طبيعيةمنظمات خيرية
1:30

مهمة عارضة أزياء لإعادة بناء المدارس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما علقت فوق شجرة حوالي 8 ساعات خلال كارثة تسونامي في تايلاند عام 2004، أسست عارضة الأزياء بيترا نيمكوفا مؤسسة خيرية لإعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، فما الذي دفعها إلى ذلك؟

أزياءالمساعدات الإنسانيةحوادثكوارث طبيعيةمنظمات خيرية