لماذا اتجهت عارضة الأزياء هذه إلى إعادة بناء المدارس؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما علقت فوق شجرة حوالي 8 ساعات خلال كارثة تسونامي في تايلاند عام 2004، أسست عارضة الأزياء بيترا نيمكوفا مؤسسة خيرية لإعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، فما الذي دفعها إلى ذلك؟