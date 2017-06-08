أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعدما علقت فوق شجرة حوالي 8 ساعات خلال كارثة تسونامي في تايلاند عام 2004، أسست عارضة الأزياء بيترا نيمكوفا مؤسسة خيرية لإعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية، فما الذي دفعها إلى ذلك؟
لماذا اتجهت عارضة الأزياء هذه إلى إعادة بناء المدارس؟
لماذا اتجهت هذه العارضة لإعادة بناء المدارس؟
منوعات
آخر تحديث الخميس, 08 يونيو/حزيران 2017; 11:21 (GMT +0400).
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مهمة عارضة أزياء لإعادة بناء المدارس
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