شاهد.. إعصار يفتت مبنى الى أجزاء بثواني شاهد.. إعصار يفتت مبنى الى أجزاء بثواني منوعات آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة. أمريكاعواصفكوارثكوارث طبيعية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:40 الفيديو التقطه مطاردو أعاصير قرب هاريسبيرغ قرب نيبراسكا أمريكاعواصفكوارثكوارث طبيعية شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"ent-130617-nebraska-tornado-levels-barn","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/13","rs_flag":"prod","section":["entertainment","entertainment:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.