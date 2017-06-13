شاهد.. إعصار يفتت مبنى الى أجزاء بثواني

شاهد.. إعصار يفتت مبنى الى أجزاء بثواني

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
أمريكاعواصفكوارثكوارث طبيعية
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الفيديو التقطه مطاردو أعاصير قرب هاريسبيرغ قرب نيبراسكا

أمريكاعواصفكوارثكوارث طبيعية