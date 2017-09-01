شاهد.. رجل يعزف على البيانو وسط الدمار والفيضانات

رجل يعزف على البيانو وسط الدمار والفيضانات

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 01 سبتمبر/ايلول 2017; 05:57 (GMT +0400).
غرائبكوارثكوارث طبيعية
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عند عودة هاردينغ أريك إلى منزله في هيوستن تفاجأ بأن المياه قد غمرته.

غرائبكوارثكوارث طبيعية