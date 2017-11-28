شاهد.. علي جمعة: ابن تيمية ليس مصدراً للأزهر.. ولو رأى الدواعش كان "حيضربهم بالجزمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية المصرية السابق، إن ابن تيمية كان عالماً واسع الإطلاع لكنه لم يكن له شيخ معتمد، كما توفرت فيه عدة أمور منها أنه كان حاد الذكاء والمزاج.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية cbc، أن الذكاء صفة إيجابية، لكن لكونه حاد المزاج وليس له شيخ، أصبحت صفة سلبية، ما جعله يترك انتاجاً وفيراً، كثير الأخطاء خاصة في مجال العقيدة، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً أن ابن تيمية جاء بأشياء غريبة عجيبة مخالفة لمفهوم الناس، مشيراً الى أن الأزهر لا يدرّس كتبه ولا يعتبره مصدراً، بل يتم التطرق الى مسيرته فقط كحالة فقط.

ولفت علي جمعة الى أن فتاوى ابن تيمية اشتملت على أخطاء عديدة، قائلا: "تنظيم داعش أخذ جزءاً من الأقسام التي لا نوافق عليها وبنوا عليها ليكفروا المسلمين ومن ثم الصدام مع العالم والبدء بقتل المسلمين لأنهم "العدو القريب."

وأضاف أنه لو أن ابن تيمية رأى ما يفعله الدواعش كان "حيضربهم بالجزمة" لأنهم لا علاقة لهم لا بدين ولا بدنيا ولا بأي شريعة.