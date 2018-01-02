(CNN)-- كان من المفترض أن تضع ماريا إسبارنزا طفليها في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قبل أن يتقرر إجراء عملية قيصرية لها في العاشر من الشهر. غير أن طفلها واكين ولد في الساعة الحادية عشر وثمانية وخمسين دقيقة من مساء آخر يوم لعام 2017 بوزن يقارب كيلوغرامين ونصف. أما شقيقته فتوجب إجراء عملية قيصرية لولادتها، لتخرج إلى العالم في الساعة الثانية عشر وستة عشر دقيقة صباحاً، بعد ثمانية عشر دقيقة من شقيقها ولكن في العام التالي.
شاهد.. ولادة توأمين في عامين مختلفين بأمريكا
شاهد.. ولادة توأمين في عامين مختلفين بأمريكا
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 02 يناير/كانون الثاني 2018; 03:40 (GMT +0400).
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التوأمين ولدا بفارق 18 دقيقة عن بعضهما، ولكن في عامين مختلفين.
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