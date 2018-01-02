شاهد.. ولادة توأمين في عامين مختلفين بأمريكا

(CNN)-- كان من المفترض أن تضع ماريا إسبارنزا طفليها في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، قبل أن يتقرر إجراء عملية قيصرية لها في العاشر من الشهر. غير أن طفلها واكين ولد في الساعة الحادية عشر وثمانية وخمسين دقيقة من مساء آخر يوم لعام 2017 بوزن يقارب كيلوغرامين ونصف. أما شقيقته فتوجب إجراء عملية قيصرية لولادتها، لتخرج إلى العالم في الساعة الثانية عشر وستة عشر دقيقة صباحاً، بعد ثمانية عشر دقيقة من شقيقها ولكن في العام التالي.