بينما كان مات ماكاي من فريق أبحاث أسترالي، يقوم بالتقاط هذا الفيديو فاجأ بطريق أعضاء الفريق عندما قفز بشكل مفاجىء من الماء على متن قاربهم.
شاهد.. بطريق يفاجىء مصور على متن قارب أسترالي
شاهد.. بطريق يفاجىء مصور على متن قارب أسترالي
منوعات
آخر تحديث الخميس, 18 يناير/كانون الثاني 2018; 08:57 (GMT +0400).
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الفريق هو جزء من حملة استرالية تجوب القطب الجنوبي ويعمل لصالح "محطة أبحاث كيسي."
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