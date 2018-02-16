العثور على خصلة شعر تعود لجورج واشنطن داخل كتاب

العثور على خصلة شعر تعود لجورج واشنطن في كتاب

منوعات
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 12:15 (GMT +0400).
أمريكااكتشافات
1:01

الاكتشاف وقع في مكتبة شافر بكلية "يونيون" خلال مراجعة لقوائم الكتب

أمريكااكتشافات