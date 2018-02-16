علماء في القارة القطبية الجنوبية قاموا بوضع كاميرا على جسم حوت المنك، في خطوة قالوا إنها الأولى من نوعها.
شاهد القارة القطبية بعين حوت "المنك"
شاهد القارة القطبية بعين حوت "المنك"
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 03:17 (GMT +0400).
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حيتان المنك يتراوح طولها مابين ثمانية وتسعة أمتار، وهي ثاني أصغر حيتان البالين
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