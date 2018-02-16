شاهد القارة القطبية بعين حوت "المنك"

شاهد القارة القطبية بعين حوت "المنك"

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آخر تحديث الجمعة, 16 فبراير/شباط 2018; 03:17 (GMT +0400).
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حيتان المنك يتراوح طولها مابين ثمانية وتسعة أمتار، وهي ثاني أصغر حيتان البالين

علماء في القارة القطبية الجنوبية قاموا بوضع كاميرا على جسم حوت المنك، في خطوة قالوا إنها الأولى من نوعها.

حيواناتحيوانات مفترسةحيوانات مهددة بالانقراضالقارة القطبيةأسماك