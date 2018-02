سجادة جوائز "البافتا" تتشح بالسواد... وإليكم أبرز الفائزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن موسم الجوائز هذا العام يختلف عن كل عام، فبعد السجادة الحمراء (السوداء) لحفل غولدن غلوبز ، والذي عبر فيه المشاركون عن رفضهم للتحرش الجنسي بالنساء عبر ارتداء اللون الأسود، عاد هذا اللون ليغطي أيضا سجادة حفل البافتا البريطانية مساء الأحد، حيث أظهر المشاركون دعما واضحا لحملة "انتهى الوقت" (Time’s Up).

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين معاملة النساء العاملات في مجال الترفيه والمجالات الفنية.

أما بالعودة إلى الفائزين بالجوائز الرئيسية للحفل، فقد كانت النتائج متماشية مع التوقعات، إذ فاز فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri بجائزة أفضل فيلم، فيما فازت الممثلة فرانسيس ماكدورمند بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، وفاز سام روكويل بجائزة أفضل ممثل في دور مساند عن نفس الفيلم أيضا.

جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب غيليرمو ديل تورو عن فيلم "شكل الماء" (The Shape of Water)، والذي فاز أيضا بجائزة أفضل موسيقى.

أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب غاري أولدمان، عن دوره في فيلم Darkest Hour، وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساند لـ أليسون جاني، عن دورها في فيلم I, Tonya.

وفي فئة الأفلام الأجنبية، فاز فيلم The Handmaiden بالجائزة، فيما فاز فيلم I am Not Your Negro، بجائزة أفضل فيلم وثائقي.

الفيلم العربي الوحيد المشارك في جوائز البافتا هذا العام كان الفيلم القصير "رجل يغرق" للمخرج مهدي فليفل، إلا أنه لم يفز بالجائزة.