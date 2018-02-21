شاهد.. "غضب الطبيعة" يؤدي إلى انهيار أرضي بنيوزيلندا

(CNN)-- خلف إعصار غيتا دماراً كبيراً في هضبة تاكاكا بنيوزيلندا، وذلك بعدما ضرب الجزيرة، الثلاثاء. ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا من طائرة مروحية آثار الإعصار، وقوته التي تسببت بانهيار أرضي.