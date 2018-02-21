(CNN)-- خلف إعصار غيتا دماراً كبيراً في هضبة تاكاكا بنيوزيلندا، وذلك بعدما ضرب الجزيرة، الثلاثاء. ويظهر في الفيديو الذي التقطته كاميرا من طائرة مروحية آثار الإعصار، وقوته التي تسببت بانهيار أرضي.
شاهد.. "غضب الطبيعة" يؤدي إلى انهيار أرضي بنيوزيلندا
"غضب الطبيعة" يؤدي إلى انهيار أرضي بنيوزيلندا
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 21 فبراير/شباط 2018; 02:49 (GMT +0400).
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الجهات المسؤولة أطلقت حملة ضخمة لتنظيف المنطقة وإزالة الحطام من الطرقات المتضررة.
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