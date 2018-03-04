فيلم "القضية رقم 23" لزياد دويري... حقائق وأرقام

"القضية رقم 23" لزياد دويري.. حقائق وأرقام

انفوجرافيك
آخر تحديث الأحد, 04 مارس/آذار 2018; 09:55 (GMT +0400).
أفلامانفوجرافيكجوائز الأوسكارسينمالبنان
شارك مع أصدقائك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --  حظي الفيلم اللبناني "القضية رقم 23" باهتمام عالمي بارز خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أهله للفوز بعدة جوائز، من أبرزها جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية، فهل يحقق المفاجأة ويفوز بالأوسكار الليلة؟ إليكم بعض الحقائق والأرقام عن هذا الفيلم.

 

أفلامانفوجرافيكجوائز الأوسكارسينمالبنان
شارك مع أصدقائك

تغطية ذات صلة

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"sayish","branding_ad":"IME","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"فيلم القضية رقم 23 لزياد دويري... حقائق وأرقام","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/04","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["entertainment"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}