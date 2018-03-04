فيلم "القضية رقم 23" لزياد دويري... حقائق وأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي الفيلم اللبناني "القضية رقم 23" باهتمام عالمي بارز خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أهله للفوز بعدة جوائز، من أبرزها جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية، فهل يحقق المفاجأة ويفوز بالأوسكار الليلة؟ إليكم بعض الحقائق والأرقام عن هذا الفيلم.