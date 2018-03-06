(CNN)-- اكتُشفت حاملة طائرات أمريكية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من السواحل الأسترالية، وذلك من قبل فريق من المكتشفين يقودهم الملياردير بول ألين، الشريك المؤسس لمايكروسوفت. حاملة الطائرات فقدت في مايو 1942 بجانب 216 فرداً من طاقمها و35 طائرة، خلال ما تعتبر أول معركة لحاملات الطائرات في التاريخ، معركة بحر المرجان.
شاهد.. بعثة بقيادة ملياردير تعثر على حاملة طائرات أمريكية غرقت بالحرب العالمية الثانية
العثور على حاملة طائرات أمريكية غرقت في 1942
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 06 مارس/آذار 2018; 05:00 (GMT +0400).
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حاملة الطائرات فقدت في مايو 1942 بجانب 216 فرداً من طاقمها و35 طائرة.
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