شاهد.. بعثة بقيادة ملياردير تعثر على حاملة طائرات أمريكية غرقت بالحرب العالمية الثانية

(CNN)-- اكتُشفت حاملة طائرات أمريكية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من السواحل الأسترالية، وذلك من قبل فريق من المكتشفين يقودهم الملياردير بول ألين، الشريك المؤسس لمايكروسوفت. حاملة الطائرات فقدت في مايو 1942 بجانب 216 فرداً من طاقمها و35 طائرة، خلال ما تعتبر أول معركة لحاملات الطائرات في التاريخ، معركة بحر المرجان.