شاهد.. قوى "سحرية" بدم قرون الأيل.. اعتقاد يؤمن به بوتين؟

(CNN)-- يؤمن العديد من الروس بالقوى الخاصة المزعومة للدم في قرون الأيل السيبيري الأحمر. ففي كل عام تقطع قرون الأيل ويخرج الدم منها، وتقول جماعات حقوق الحيوان إن هذه العملية غير إنسانية، لكن المزارعين ينكرون ذلك. من بين أولئك الذين يؤمنون بقوة الدم السحرية هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب ما يقال. فريق شبكتنا سافر إلى جبال ألتاي السيبيرية لرؤية الغزلان.