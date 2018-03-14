(CNN)-- فيديو يظهر تقليداً قديماً بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا بعد سقوط أول الثلوج من كل عام، يقوم فيه الطلاب بالعراك بكرات الثلج.
شاهد.. “عراك بالثلج” بين طلاب جامعيين بأمريكا
شاهد.. “عراك بالثلج” بين طلاب جامعيين بأمريكا
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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هذا ما يقوم به طلاب جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بعد سقوط أول الثلوج من كل عام.
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