شاهد.. “عراك بالثلج” بين طلاب جامعيين بأمريكا

شاهد.. “عراك بالثلج” بين طلاب جامعيين بأمريكا

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
أمريكاجامعاتطرائفعادات وتقاليد
0:35

هذا ما يقوم به طلاب جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بعد سقوط أول الثلوج من كل عام.

(CNN)-- فيديو يظهر تقليداً قديماً بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا بعد سقوط أول الثلوج من كل عام، يقوم فيه الطلاب بالعراك بكرات الثلج.

أمريكاجامعاتطرائفعادات وتقاليد