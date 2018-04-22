مستشفى تنقل الأطفال إلى غرفة العمليات بسيارات صغيرة!
شاهد..سيارات صغيرة لنقل الأطفال لغرف العمليات
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و35 دقيقة.
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هذه المستشفى في أوكلاهوما تستخدم سيارات التحكم عن بعد لنقل الأطفال إلى غرفة العمليات
هذه المستشفى في أوكلاهوما تستخدم سيارات التحكم عن بعد لنقل الأطفال إلى غرفة العمليات
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