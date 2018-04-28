(CNN)-- قال علماء إن رائحة أورانوس تشبه البيض الفاسد، حيث يعود ذلك إلى مركب "كبريتيد الهيدروجين" المنتشر في الغلاف الجوي للكوكب.
شاهد.. رائحة كوكب أورانوس تشبه البيض الفاسد
شاهد.. رائحة كوكب أورانوس تشبه البيض الفاسد
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة.
1:12
دراسة جديدة قالت إن السحب في غلاف الكوكب الجوي تتكون من مركب "كبريتيد الهيدروجين".
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.