شاهد.. رائحة كوكب أورانوس تشبه البيض الفاسد

شاهد.. رائحة كوكب أورانوس تشبه البيض الفاسد

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آخر تحديث منذ ساعة.
كواكباكتشافاتاكتشافات علميةدراساتناسا
1:12

دراسة جديدة قالت إن السحب في غلاف الكوكب الجوي تتكون من مركب "كبريتيد الهيدروجين".

(CNN)-- قال علماء إن رائحة أورانوس تشبه البيض الفاسد، حيث يعود ذلك إلى مركب "كبريتيد الهيدروجين" المنتشر في الغلاف الجوي للكوكب.

كواكباكتشافاتاكتشافات علميةدراساتناسا