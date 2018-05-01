شاهد.. طفلة سعودية تكتسح إنستغرام لتجمع أكثر من مليون متابع بفترة قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتسحت طفلة سعودية تُدعى ريناد موقع "إنستغرام" بشكل لافت، حيث نجحت في جمع قرابة 1.5 مليون متابع في بضعة أشهر بسبب عفويتها وطريقتها الفكاهية والكوميدية في التواصل مع متابعيها.

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وتحظى مقاطع الفيديو و "البث المباشر" التي تنشرها ريناد بمتابعة وإعجاب الآلاف عبر "سناب شات" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وقد برز وسم #مقاطع_ريناد على تويتر، حيث تضمن عدداً من الفيديوهات التي تنشرها الطفلة السعودية.

N95'😋 A post shared by Renad’¹⁵ 👓 (@h6.yr) on Mar 30, 2018 at 1:52pm PDT

وكانت ريناد قد نشرت أول صورة عبر حسابها في إنستغرام في 19 يناير/ كانون الثاني. وقبل أقل من أسبوع، نشرت مقطع فيديو يظهر وصول عدد متابعيها الى مليون شخص.

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ومنذ تلك اللحظة، نجحت الطفلة السعودية في جذب أكثر من 400 ألف متابع جديد لحسابها.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.