شاهد.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع

One person - two different sides. Life is more than just living the fitness lifestyle 💪🏼 AND more than just work 👮🏼‍♀️. Keep always your balance 🙏🏼 | Zwei Frauen, ein und dieselbe Person. Wie sehe ich mich, wie seht ihr mich? Ich brenne 🔥 seit mehr als 15 Jahren für den Sport, genauer fürs Krafttraining. Und vor mehr als 8 Jahren habe ich entschieden, mich beruflich zu verändern, quasi was zu wagen und mein Diplom, die schicken Kostüme, das warme Büro 👩🏼‍💻 und die zahlreichen Akten 🗂gegen ein erneutes Studium 📚, Uniform 👮🏼‍♀️, Waffe 🔫, Dienstsport 🏃🏼‍♀️💨, Selbstverteidigung und neues Selbstbewusstsein zu tauschen. Zwischen der Entscheidung mit dem Sport anzufangen bzw. einen neuen Beruf zu erlernen und dem HEUTE gab es unglaublich viele Hürden zu überwinden. Ich habe mich in dieser Zeit verändert, optisch wie auch mental. Heute bin ich stolz auf das, was ich geschaffen habe, stolz darauf, immer am Ball geblieben zu sein und WAHNSINNIG stolz, Vorbild für viele Frauen und Mädchen ❤ zu sein. Habt den Mut, neue Wege zu gehen - seid selbstbewusst und stark. Leben heißt Veränderung 🙏🏼. #keeponmoving

