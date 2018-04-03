شاهد.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تعيش في ألمانيا وارتكبت مخالفة ما دفعت الشرطة لإيقافك، فعلى الأرجح أنك ستتمنى أن تقوم ضابطة الشرطة أدرين كوليسزار بذلك.

كوليسزار، أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، حيث تجاوز عدد متابعيها على إنستغرام، نصف مليون متابع.

في الوقت الذي لا تكون أدرين البالغة من العمر 33 عاما، تصطاد فيه المجرمين، تتواجد الشرطية الألمانية في صالة الألعاب الرياضية حيث تهتم بلياقتها.

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وفي ظل الكلمات التي تسمعها من قبل الآخرين عنها، تصف أدرين نفسها ببساطة أنها إنسانة، لديها مشاعر. وتضيف أنها ليست كاملة أبداً، وأحيانا مختلفة بعض الشيء، مثل كل واحد منا.

وفي هذا "اللقاء" الرسمي بينها وبين الطعام، تعلّق أدرين على الصورة قائلة إنه الحب فقط. كما تؤكد أن الحياة بدون حب لا معنى لها وفارغة، قائلة "ليس كل شيء حول النجاح والمال والأشياء المادية."

أدرين يبدو أنها زارت دبي في ديسمبر / كانون الأول حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صوراً لها في المدينة الإماراتية، مقابل برج العرب ومنطقة جميرا.

وتوجه كوليسزار النصائح دائما لمتابعيها وتقول: "أحب نفسك وكن فريداً من نوعك." وتضيف: " مهما قالوا، خذ كل شيء كمجاملة وابتسم."

∞ A post shared by Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) on Jul 5, 2017 at 3:04am PDT

الشرطية الألمانية تقول في إحدى تدويناتها إن "الرياضة ليست الشيء الأكثر أهمية في الحياة، لكنها تضيف أنها لا تستطيع تخيل العالم بدونها." فماذا عنكم؟

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.