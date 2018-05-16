ممثلة لبنانية ترفع لافتة "أوقفوا العدوان على غزة " في مهرجان "كان" السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استغلت الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى الأضواء التي سُلطت على العرض الأول لفيلم Solo: A Star Wars Story، لجذب الانتباه إلى سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين خلال مظاهرات منددة بتدشين السفارة الأمريكية في القدس.

وحملت عيسى لافتة كُتب عليها "أوقفوا الهجوم على غزة" بينما كانت تسير على السجادة الحمراء قبل العرض الأول للفيلم، في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، في جنوب فرنسا.

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وعُرض الفيلم للمرة الأولى بمهرجان كان قبل 10 أيام من إطلاقه في دور العرض بأمريكا يوم 25 مايو المقبل.

وكانت المواجهات الأخيرة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، قد أسفرت عن سقوط 60 قتيلاً ومئات الجرحى.