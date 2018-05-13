دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فساتين كثيرة جميلة على السجادة الحمراء لمهرجان "كان"، ارتدتها جميلات الشاشات العالمية أمثال كيت بلانشيت، وسلمى حايك، وآيشواريا راي، ولوبيتا نيونغ، وبيلا حديد.. ولكن، كل هذه الفساتين الخلّابة لحسناوات العالم، لا تقارن بإطلالة واحدة ثبتت جميع الأنظار عليها.. وهي إطلالة الممثلة الهندية ديبيكا بودوكون.

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وتألقت بودوكون بإطلالة استثنائية خلال حضورها حفل مهرجان "كان" بدورته الـ71، حيث ارتدت فستاناً وردياً داكناً، من تصميم دار الأزياء "آشي ستوديو،" والذي يتخذ من بيروت مقراً له.

وقد صمم الفستان الخيالي، مؤسس "آشي استويو،" المصمم السعودي محمد آشي، والذي تدرب وعمل في السابق مع مصممين عالميين أمثال ريكاردو تيشي من جيفانشي، وإيلي صعب، ومن ثم انتقل لافتتاح دار أزيائه الفاخرة الخاصة في بيروت في العام 2007.

😝😝😝 #Cannes2018 A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on May 11, 2018 at 12:11pm PDT

وتميز الفستان بعدة عناصر، جعلته مختلفاً كلياً عن تصاميم السجادة الحمراء الأخرى، أولها، حجم الفستان الهائل وذيله الطويل الذي يبدو كأنه مستوحى من فساتين الأميرات في قصص الخيال.

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