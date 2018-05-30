شاهد.. ما هي "الدلّوكه"؟ وما هي أغاني "السيره" السودانية؟

ما هي الدلوكه؟ وما هي أغاني السيره السودانية؟

من الشرق
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
السودانعادات وتقاليدموسيقى عربيةمن قلب الشرق الأوسط
1:40

هذا الفيديو يشرح العناصر التي تدخل في صناعة آلة الطرب "الدلوكه" الشعبية في السودان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طين وجلد، هذه هي مكونات آلة "الدلّوكه" التي تشتهر في السودان، وهي الآلة التي يحب سكان هذه البلاد الرقص على أنغامها. شاهد الفيديو وتعرف على طقوس بعض الأغاني السودانية.

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