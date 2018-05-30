دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طين وجلد، هذه هي مكونات آلة "الدلّوكه" التي تشتهر في السودان، وهي الآلة التي يحب سكان هذه البلاد الرقص على أنغامها. شاهد الفيديو وتعرف على طقوس بعض الأغاني السودانية.
شاهد.. ما هي "الدلّوكه"؟ وما هي أغاني "السيره" السودانية؟
ما هي الدلوكه؟ وما هي أغاني السيره السودانية؟
من الشرق
آخر تحديث منذ27 دقيقة.
1:40
هذا الفيديو يشرح العناصر التي تدخل في صناعة آلة الطرب "الدلوكه" الشعبية في السودان.
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