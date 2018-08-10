ميريام فارس تخرج عن صمتها بشأن حالتها الصحية: "مش كل مصيبة اسمها سرطان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كسرت الفنانة اللبنانية الصمت الذي فرضته بشأن حالتها الصحية، بعدما رددت مواقع إعلامية بأنها مصابة بمرض السرطان، لتنفي الأمر وتطالب بـ"الكف عن المتاجرة بصحة الناس"، حسبما نشرت في حسابها على موقع "تويتر".

وبلهجة لبنانية، كتبت فارس: "ترددت كتير قبل ما إحكي، لأن ولا مرة حبيت إنو تكون تفاصيل حياتي الخاصة، بالتحديد اللي بتزعل مستباحة للعلن. بس محبتكن وكسرة أهلي جبرتني إطلع عن صمتي".

وشكرت فارس "كل الناس اللي سألت عني واتطمنت على صحتي، ولكل يللي عم يدعولي بالشفاء ويصلولي، بقلن أنا كمان بحبكن وأنا محظوظة فيكن كتير. سبق وصرحت إني بحاجة لشوية وقت لأتعافى وإرجعلكن ميريام القوية اللي بتعرفوها".

وأضافت: "صحيح إني عم بقطع بحالة صحية دقيقة وحرجة، بس مش كل مصيبة إسمها سرطان. أنا ما معي سرطان. كفى متاجرة بصحة الناس. بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض".