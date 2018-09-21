كندة علوش تدافع عن إطلالة دينا الشربيني بمهرجان الجونة.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دافعت الفنانة السورية كندة علوش عن الفنانة المصرية دينا الشربيني، الجمعة، ردا على التعليقات التي طالت الأخيرة بشأن إطلالتها خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بمحافظة البحر الأحمر المصرية، مساء الخميس.

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وقالت علوش، في حسابها على موقع "تويتر": "التنمر ليس قصرا على الأطفال، فالهجوم السخيف والمؤذي الموجه ضد فنانة كدينا الشربيني وفنانات كثير غيرها هو أبشع أنواع التنمر".

وأضافت علوش: "إن لم يعجبك فستان هذه الفنانة أو تلك؛ فعبر عن رأيك بأدب أما السخرية من الشكل بسبب زاوية تصوير سيئة أو فقدان الوزن أو زيادته إو.. إلخ فهو فعل عنصري لا إنساني".

وتصدرت الفنانة دينا الشربيني الكلمات الأكثر بحثا في نطاق مصر بمحرك البحث الشهير "جوجل"، وجاءت تعليقات على موقع "تويتر" بشأنها على النحو التالي: