جدل على "تويتر" بعد ظهور علا الفارس في سفارة السعودية بالأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار ظهور الإعلامية الأردنية علا الفارس في سفارة السعودية بالأردن للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الفارس عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة مع الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، سفير المملكة في الأردن، شاكرة إياه على دعوتها للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني.

صورة الإعلامية الأردنية أغضبت العديد من النشطاء على موقع "تويتر"، ما دفعهم إلى تدشين وسم بعنوان #سفارتنا_بالاردن_تكرم_علا_فارس، احتل المرتبة الأولى ضمن الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة، واستنكروا فيه هذا الأمر معتبرين أنها "أساءت" لبلادهم في السابق و"لا يجوز أن تكرّم الآن"، على حد وصفهم.

وكانت تغريدة لعلا الفارس في ديسمبر 2017، أثناء عملها كمذيعة في قناة MBC، تعقيباً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد أثارت ضجة واسعة على موقع تويتر، حيث اتهمها مغردون بأنها "أساءت" الى السعودية، الأمر الذي دفعها الى الرد على إحدى هذه التغريدات مستنكرة "تحوير" كلامها.

يشار إلى أنه حتى وقت كتابة تلك السطور لم يكن قد صدر أي تعقيب من الفارس أو من السفارة السعودية في الأردن على الحملة الموجهة ضد الإعلامية الأردنية.