تداول صورة لوزيري خارجية السعودية والإمارات في "ياس مول"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، في جلسة ثنائية ودية بأحد المجمعات التجارية في الإمارات.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان التقاط الصورة، نقدم لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذه الصورة التي تأتي متزامنة مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات: