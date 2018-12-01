رانيا يوسف بعد أزمة الفستان: لم أتوقع كل ما حدث

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف بيانا، السبت، بشأن أزمة فستانها الذي أثار الجدل في ختام حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "لم أكن اتوقع كل ما حدث".

وقالت رانيا يوسف في بيانها الذي نشرتها عبر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر": "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي؛ أود ان أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين، ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وطبقا لموقع "بوابة الأهرام" الحكومية، السبت، فستنظر محكمة مصرية في 12 يناير/ كانون الثاني المقبل أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح.

وبحسب الموقع فإن النيابة كانت قد "تلقت بلاغات تتهم الفنانة بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور، والإغراء ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصري".

وترى رانيا يوسف في بيانها أنه "من الممكن أن يكون خانني التقدير؛ حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى، ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

واعتبرت أن "آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبا ما تؤثر علي قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي"، لتضيف بعدها بقولها: "لم أكن أتوقع كل ما حدث، وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وتابعت: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها في المجتمع المصري، والتي كانت وما تزال وستظل محل احترام".

واستكملت: "إنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدى جمهوري؛ فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

واختتمت: "كما أنني أعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين"، حسب قولها.