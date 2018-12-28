كاتب "صندوق أسود".. وفاة الروائي الإسرائيلي عاموس عوز

نشر الجمعة ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2018

القدس (CNN)-- أعلنت ابنة الروائي الإسرائيلي عاموس عوز عبر موقع "تويتر"، الجمعة، نبأ وفاته إثر إصابته بمرض السرطان.

وقالت ابنته فانيا: "مات أبّيّ الحبيب، عاموس عوز، رجل عائلة رائع، مؤلف، رجل سلام واعتدال، اليوم بسلام بعد معركة قصيرة مع السرطان. كان محاطا بعشقه ويعرف ذلك حتى النهاية"، مضيفة أن "إرثه الجيد سيواصل تعديل العالم".

كان عوز واحدًا من أبرز مؤلفي إسرائيل، واشتهر برواياته التي كتبها تحت اسم "صندوق أسود"، وكان مرشحا لفترة طويلة لنيل جائزة نوبل للأدب.

وقال الرئيس الإسرائيلي روفن ريفلين إن "قصة من الحب والضوء والظلام الآن. حزن كبير ينزل علينا مع السبت القادم. كان أعجوبة أدبية، خالق رائع، وروح هائلة. ارقد في سلام عزيز عاموس كنت تعني العالم لنا"، وفقا لما نقله نائب المتحدث باسم رئيس البلاد.