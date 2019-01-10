دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الملاكم الأمريكي، فلويد مايوذر، مقطع فيديو على صفحته بإنستغرام لمجموعة من ساعات اليد التي يمتلكها رد فيه على من يتدخل في شؤونه والطريقة التي يعيش بها حياته.

وقال مايوذر في مقطع الفيديو (يحتوي على ألفاظ جارحة): "هل تعلمون ما هو الجنون؟ يتدخل الناس دائما في شؤوني وما أقوم به وما يقوم به فلويد وما لا يقوم به فلويد وما امتلكه وما لا امتلكه، اعلموا فقط أنني سأبقى في شؤوني فقط لا أريد التدخل بشؤون أحد ولا أريد من أحد التدخل في شؤوني.."

وتابع قائلا: "اذا ذهبت في عطلة لمدة ثلاثين يوما اخذ 30 ساعة معي، ولكن تعلمون ماذا؟ إذا اضفنا عشرة أيام أخرى فآخذ عشر ساعات أخرى، ولكن عندها أقول: تبا لهذا، إذا أردت أن أحضر الأفضل عندها أحضر الساعة التي كلفت 18 مليونا.."

ويذكر أن مايوذر حصد نحو مليار دولار من مسيرته كملاكم محترف من 50 مباراة، كان ابرزها حصوله على 70 مليون دولار في العام 2013 بعد فوزه على الملاكم كانيلو الفاريز وما بين 220 و230 مليون دولار بعد فوزه على ماني باكويو في العام 2015 وأكثر من 300 مليون دولار بعد فوزه على بطل الرياضات القتالية المشتركة كونور ماكريغور.