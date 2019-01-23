زوجة ولي عهد السعودية تلفت الأنظار بحضورها "المشراق 2".. وتفاعل بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفتت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، زوجة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأنظار بعد حضورها ورعايتها فعاليات "المشراق 2" في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وتضمنت الفعالية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة معاصرة، وتشمل (معرض تاء) الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و(أبواب الفرج) وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين".

وأضاف تقرير الوكالة السعودية أن الفعاليات تتضمن أيضا "(المقهى الثقافي) الذي يضم عدداً من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة و(جمهور المشراق)، و(لوحات من بلادي) لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال".

وعلّقت هالة كاظم، المدربة الاجتماعية والتي ألقت كلمة خلال الفعاليات في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:" تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع".

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