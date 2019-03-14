دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، تغريدة له تحدث فيها عن "رؤيته لمكة والكعبة في منامه وأنه هم بالسفر لهما إلا أنه مُنع من قبل السلطات السعودية"، متسائلا عن تفسير مثل هذه الرؤية.

وقال كوهين في تغريدته: "خيراً رأيت ..رأيت الكعبة البيت العتيق المعظم والركن ومقام إبراهيم والحرم في مكة المكرمة في المنام ..وعندما هممت بالسفر لها منعت في المطار السعودي من ذلك ..هل من راسخين في علم تفسير رؤى بني إسرائيل؟"

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ويُذكر أن تفسير الاحلام وخصوصا القنوات التلفزيونية التي تنشر مثل هذه البرامج أثارت في وقت سابقة بالسعودية جدلا واسعا، دفع بوزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العام 2014 لوقفها مستندين على فتوى سابقة صادرة عن هيئة كبار العلماء.

ونالت التغريدة نحو 500 تفاعل منذ نشرها، لتتنوع التعليقات بين ساخر ومفسر، نستعرض لمك فيما يلي أبرزها: