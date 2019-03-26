في ظل التوترات مع حماس.. هجوم إسرائيلي على إليسا: "الي استحوا ماتوا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عن دهشته من موقف الفنانة اللبنانية إليسا تجاه التوترات التي يشهدها قطاع غزة بين إسرائيل وحماس مؤخرا، واتهمها بدعم تنظيمات "إرهابية" فلسطينية.

وقال غنلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ناشرا صورة تغريدة لإليسا: "من المدهش أن فنانة تفتخر بلبنانيتها تقف إلى جانب تنظيمات إرهابية فلسطينية دمرت قطاع غزة وحولتها من أرض سلام إلى أرض حروب بأوامر إيرانية".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "هل نسيت أن تنظيم إرهابي فلسطيني (فتح) دمر لبنان حين أشعل فتيل الحرب الأهلية عام 1975 واحتل جنوب لبنان حتى 1982؟؟؟ فعلا اللى استحوا ماتوا".

وقالت التغريدة التي نشر غنلدمان صورتها: "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟".

وكانت الفنانة اللبنانية قد دخلت بنقاش حاد، الإثنين، مع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وانتهى النقاش الحاد بينهما بـ"بلوك" من إليسا لأدرعي.