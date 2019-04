القائمة الرسمية لمسابقة "كان".. تعرفوا على الفيلم العربي الوحيد فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية الخميس في دورته الثانية والسبعين، الذي سيقام في الفترة بين 14 و25 مايو/ أيار المقبل.

القائمة تضمنت فيلما عربيا واحدا، للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، ويحمل عنوان "لا بد أن تكون هي الجنة" (It Must Be Heaven)، الذي يسافر فيه سليمان إلى عدة مدن حول العالم ليقارن المفارقات بين أصوله الفلسطينية وما يراه في تلك المدن.

ومن الأفلام الأخرى التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان فيلم "أحمد"، للأخوين داردين، وفيلم "الخائن" للمخرج ماركو بيلوشيو.

وكان مهرجان كان السينمائي الدولي قد أعلن أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي سترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" في المهرجان، لتكون أول سيدة عربية تترأس لجنة تحكيم في كان.

وقد فاز فيلمها "كفرناحوم" العام الماضي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.