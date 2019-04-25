رامي مالك في دور جديد... ما علاقته بجيمس بوند؟

هذه هي السيارة الشريرة في فيلم بوند الأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن فريق عمل فيلم جيمس بوند الجديد، والذي يحمل الرقم 25، مشاركة النجم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، إذ سيلعب دور الشخصية الشريرة في الفيلم.

وقال مالك في فيديو نشر على حساب تويتر الخاص بالفيلم "إن هذه الرحلة لن تكون سهلة على جيمس بوند".

وخلال احتفال خاص أقيم الخميس، أعلن المنتجان مايكل ويلسون وباربرا بروكولي إلى الجانب المخرج كاري فوكوناغا، عن الفريق المشارك في تنفيذ هذا الفيلم مع الممثل دانيال كريغ، الذي سيكون هذا الفيلم آخر أفلامه في شخصية العميل السري.

وقام كل من نيل بورفيس، وروبرت وايد، وسكوت بيرنز، وفيبي والر بريدج بكتابة الفيلم، كما تم الإعلان أن مواقع التصوير ستشمل كلا من جامايكا، والنرويج، ولندن، وإيطاليا.

02:51 دانيال كريغ يعود بجزء خامس.. من هو ممثلك المفضل لجيمس بوند؟

وإلى جانب رامي مالك ودانيال كريغ، يشارك كل من رالف فينيس، وروري كينير، وناومي هاريس، ولاشانا لينش في بطولة الفيلم.

وأعلن فريق الفيلم، الذي لا يحمل اسما حتى الآن، عن إطلاق عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل/ نيسان العام المقبل.