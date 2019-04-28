"فتاة مسحورة منذ 30 عاما" تتصل بالمغامسي على الهواء.. شاهد رده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ما يترجح عنده في موضوع دخول السحر وتأثيره على الرزق وصلة الرحم، وذلك في رد على سؤال ورده من فتاة قالت إنها وأهلها "مسحورون منذ 30 عاما".

وقالت المتصلة للمغامسي في برنامج على قناة MBC: "أنا وأهلي مصابين بالسحر والبلاد تقريبا أكثر من 30 سنة، ربط الزواج ربط الرزق قطع أرحام، سبحان الله أسهل الأمور بالحياة صعبة علينا وأتمنى منك طريقة معينة نثبت عليها نقول بإذن الله رب العالمين يفك البلاء.."

وأجاب المغامسي قائلا: "يا بنتي يا خلود، الذي يترجح عندي أن السحر لا يدخل في الرزق ولا في قطيعة الرحم، صعب أن يقال إن الساحر يقدر على أن يحول بينك وبين الرزق أو أن يحول بينكي وبين الرحم ولكن قد يحول بحول الله وإذنه السحر في قضية الزواج.."

وأضاف: "الآية تدل على أن السحر في التفريق يقع وأما السحر الآخر في القرآن هو سحر التخيّل أن الإنسان يرى الشيء على غير صورته الله يقول في خبر موسى مع سحرة فرعون: (يخيل إليه من سحرهم أنهى تسعى) أي أنها لا تسعى ولكن يخيّل إلى موسى وهو موسى على أنها تسعى.."

وأردف: "وأما الرزق وقطيعة الرحم فلا علاقة للسحر فيها، قد يكون هناك عين، محتمل ولكن لا أجزم والله أعلم بحاكم، هذا من باب الشق الأول فأنتم استعينوا بالله وأكثروا من الذكر وقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به.."