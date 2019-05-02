لماذا ألغى الأمير هاري وزوجته متابعة الحسابات الملكية على انستغرام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التوقف عن متابعة حسابات ملكية عبر انستغرام، والاكتفاء بمتابعة 16 حسابا فقط، ولكن لا تقلقوا، الأمر غير مرتبط بمشاكل عائلية.

ففي منشور عبر انستغرام، كتب دوق ودوقة ساسيكس إن شهر مايو الجاري هو شهر الوعي بالصحة النفسية، وللاحتفاء بجميع المؤسسات التي تركز على هذا الجانب، قام هاري وميغان بمتابعة حسابات بعض هذه المؤسسات عبر انستغرام.

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وتابعا بالقول: "في كل شهر سنحتفي بهذه الأفكار، وسنتابع الحسابات التي تلقي الضوء عليها"، وطلبا من جميع متابعيهم فتح صفحة الحسابات التي يقومان بمتابعتها للتعرف إلى بعض هذه المؤسسات.

وفي الوقت الذي يحاول هاري وميغان فيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام لتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة، يحاولان في الوقت ذاته أيضا الحد من فضول وسائل الإعلام على حياتهما الخاصة، بما في ذلك مولودهما المقبل.