بين الماسونية و"رابعة" بمصر.. السعودي طارق الحبيب يوضح إشارة بأصابعه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مستشار الطب النفسي السعودي، طارق الحبيب، العديد من التعليقات لنشطاء حول ما قصده في صورة له مشيرا بأصابعه الأربعة التي تعتبر مثار جدل إذ يستخدمها الإخوان المسلمون للإشارة إلى حادثة اقتحام قوات الأمن المصرية لميدان رابعة بالقاهرة وفض اعتصام فيها العام 2013.

وعلق الحبيب في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "لمن سأل: هذه إشارة للأركان الأربعة (الزواجي والدراسي والوظيفي والاجتماعي) التي تفرق بين سمات الشخصية واضطرابها جاءت في برنامج نفوس مطمئنه الذي بثته روتانا خليجية وغفر الله لمن نشرها بقصد الإساءة أو جهلا وعلى المسلم أن يتق الله في عرض أخيه وأن لا يكون إمعة ينقل ما يصله دون تثبت".

ويذكر أن استخدام هذه الإشارة ليس حديثاً، حيث تزعم بعض التقارير أنها أحد الرموز الماسونية القديمة، إلا أنها بدأت بالانتشار سريعاً في معظم الاحتجاجات التي نظمها مؤيدو جماعة "الإخوان المسلمين"، سواء في مصر أو خارجها، وأصبح هذا الرمز أحد العلامات الأساسية المستخدمة في الاحتجاجات التي ينظمها معارضو ما يسمونه بـ"الانقلاب العسكري"، الذي أطاح بأول رئيس "منتخب" لمصر، بعد عام واحد من بدء فترته الرئاسية الأولى، واستخدمها لاحقا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعبيرا عن دعمه لمؤيدي مرسي.

وفي تغريدة منفصلة أوضح الحبيب أيضا تغريدة أثارت جدلا أيضا كتب فيها "نافس ربك بالعطاء.." حيث علق قائلا: "لمن سأل: معنى هذه التغريدة مستمد من الحديث النبوي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا الى اخر الحديث".