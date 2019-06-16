دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إلى احترام الناس واختلافاتهم، وذلك في سياق حديثه حول الجدل الدائر في الأردن حول مسلسل "جن" الذي يعرض على شبكة نيتفليكس.

واستنكر الأمير علي بن الحسين، في حسابه على تويتر، الجدل الدائر حول المسلسل، قائلا "كل هذا النشاط والاهتمام بأحداث مسلسل ليس وثائقيا أساسا، وطاقات مهدورة بالإساءة إلى أفراد وعائلات أردنية، بدل التركيز على إيجاد حلول لمشاكل البلد الحقيقية؟"، واختتم تغريدته مضيفًا "فلنحترم الناس واختلافاتهم، فالأردن يسع جميع الفئات والمعتقدات وأنماط الحياة طالما كانت مسالمة. كفاية ونهاية".

وأثار مسلسل "جن" والذي يعد أول مسلسل عربي من إنتاج شبكة نيتفليكس، موجة كبيرة من ردود الفعل في الأردن بسبب ما يحتويه المسلسل من مشاهد يعتبرها البعض "مشاهد جريئة".

وكانت شبكة نيتفليكس، قالت في تغريدة لها على تويتر، إنها تابعت ما اعتبرته "موجة التنّمر الحالية ضد الممثلين وطاقم العمل في مسلسل جِنّ"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي من هذه التصرفات والألفاظ الجارحة لطاقم العمل".