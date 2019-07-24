أمير مكة: "أتألم" لنطق "سناب شات" بالإنجليزية وأطالب بمرادف عربي

ما هو رد انستغرام على انتقادات "سرقة" خصائص سناب شات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب أمير مكة ومستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، بإيجاد كلمة عربية مرادفة لـ"سناب شات"، مؤكدا أنه لن يتطرق لاسم هذا البرنامج إلا باللغة العربية مرة أخرى.

فبينما كان يعلن الأمير خالد الفيصل عن جائزة الإعلام الجديد، تطرق إلى فروع هذه المسابقة وشملت الأفلام القصيرة والصورة والتغريدة والـ"سناب شات".

وقال الأمير خالد الفيصل: "في هذا العام لدينا مسابقة جديدة وجاهزة للإعلام الجديد تحت اسم الإمارة وجائزة إمارة مكة للإعلام الجديد وقيمة الجائزة 500 ألف ريال".

وأضاف مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أنه "تألم" بسبب نطق اسم "سناب شات" بالإنجليزية مطالبا بأن يجدوا له مرادفا لها باللغة العربية ومؤكدا أنه لن يقولها مجددا إلا بالعربية.

وكان قد أمر أمير مكة في مارس أذار/أذار الماضي باستبدال كلمة "GOD" عند ترجمة لفظ "الله" واستبداله بكلمة "ALAH" باللغة الإنجليزية.

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وعن سبب هذ الطلب، قالت إمارة مكة إن ذلك يأتي "استنادا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرمة".